تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-10-2021

تراجع سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 26-10-2021، وسط حالة من الاستقرار تشهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجارى.



سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-10-2021



وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 18.163 جنيه و18.2394 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.345 جنيه لـ 18.357 جنيه، وانخفض سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.2394 جنيه لـ 18.1550 جنيه، وانخفض سعر البيع من 18.3597 جنيه لـ 18.2746 جنيه، وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.1768 جنيه لـ 18.1315 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع من 18.345 جنيه لـ 18.1368 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" انخفض سعر الشراء من 18.1822 جنيه لـ 18.1368 جنيه وارتفع سعر البيع من18.3449 جنيه لـ 18.3591 جنيه.

وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 18.1768 جنيه لـ 18.1346 جنيه للشراء ولـ 18.359 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو "تحويل" من 18.1768 جنيه لـ 18.1346 جنيه للشراء، ولـ 18.3591 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 18.163 جنيه لـ 18.134 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع من 18.357 جنيه لـ 18.371 جنيه، كما انخفض سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي من 18.2001 جنيه لـ 18.1687 جنيه للشراء، وارتفع من 18.3683 جنيه لـ 18.3825 جنيه للبيع.

يشار إلى أن منطقة اليورو تشهد حالة من الترقب لإنتهاء برنامج الدعم الطارئ، في مارس المقبل، ويستعد البنك المركزي، وسط موجة تضخمية منتظرة، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيبلغ ذروته في وقت لاحق من العام الحالي، قبل أن يتباطأ في عام 2022، ومن المنتظر أن يطلق حزم التحفيز لما بعد الوباء.

كانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد ارتفعت خلال جلسة تداولات أمس الإثنين بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.