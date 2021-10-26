الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يستقبل سفير دولة الهند بالقاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والآثار

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير Ajit Gupte أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

 

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكداً على العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات.

 

وخلال اللقاء، تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر والهند في مجال السياحة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا المجال، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة للعمل خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من التعاون في هذا المجال، كما تم مناقشة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الأثري وأعمال الترميم، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال.


يشار الى ان وزارة السياحة والاثار تعمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل يتيح للسائح الفرصة للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة تجمع بين الاستمتاع والترفية والثقافة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية، عن طريق استحداث خطوط طيران تربط بين كافة المحافظات السياحية بعضها ببعض تربط بين شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل،لكى يستطيع السائح التعرف على السياحة الثقافية الممثلة فى الحضارة المصرية القديمة والتعرف على المعابد والاثار التى تضمها الشاهدة على مختلف العصور والحضارات التى مرت على مصر بالاضافة الى الاستمتاع بالجانب الاخر من السياحة وهو السياحة الترفيهية او الشاطئية التى تعد من اكثر الانماط السياحية نشاطا فى مصر .

خالد العناني وزير السياحة والآثار سفير دولة الهند السياحي والأثري مصر والهند مجموعة عمل مشتركة

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وائل لطفي

بيوت السويس

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