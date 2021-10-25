جمارك شرق بورسعيد تحبط محاولة تهريب 1.7 مليون قرص «تامول»

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة بجمارك شرق بورسعيد بالتنسيق مع مباحث ميناء شرق بورسعيد والإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص التامول المخدرة.

وبناءا على مذكرة معلومات سرية مقدمة من السيد رئيس مباحث ميناء شرق بورسعيد والسيد وكيل فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير الأمن الجمركي بميناء شرق بورسعيد ومدير مكافحة التهريب الجمركي بميناء شرق بورسعيد بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية رقم mcru 9008182 واردة من الهند لميناء شرق بورسعيد برسم الترانزيت المباشر بوجهة نهائية ليبيا لصالح شركة ا . ا . ل . ا بمسراطة ليبيا ومشمولها مستنديا عبارة عن 780 كرتونة أدوية .

وعقب استصدار إذن من نيابة الميناء الجزئية ببورسعيد، تبين وجود 120 كرتونة تحتوي على مليون و679 ألف و800 قرص من أقراص التامول المخدرة ضمن مشمول الحاوية .

قرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .