مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالغربية

لقى شاب مجهول الهوية مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط سكة حديد محطة الغزل التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى يفيد بمصرع شاب مجهول الهوية فى العشرينات من العمر إثر تصادم بقطار.

وانتقلت قوة من مباحث أول المحلة الى مكان الواقعة، وتبين أن الشاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد صدمه قطار فأصابه بنزيف داخلى، ما أودى بحياته فى الحال ولا توجد شبهة جنائية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

لفظ معلم التربية الرياضية بمدرسة محمد نجيب اللغات الرسمية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية أنفاسه الأخيرة بمستشفى طنطا الجامعي، عقب سقوطه مغشيًا عليه داخل المدرسة في نهاية اليوم الدراسي ، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف للمستشفى.

وفى سياق متصل كان العاملون بمدرسة محمد نجيب اللغات الرسمية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية ، قد فوجئوا أثناء نهاية اليوم الدراسي بسقوط أشرف النمر ، معلم التربية الرياضية ، مغشيًا عليه في الفناء.

أسرع زملائه بنقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعت مدرسة محمد نجيب اللغات الرسمية بطنطا الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مصرع شاب مجهول الهوية فى حادث تصادم بقطار أثناء عبوره شريط سكة حديد محطة الغزل