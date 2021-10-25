الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: باكستان تتعامل بشكل بناء في الحرب على الإرهاب في أفغانستان

زامير كابولوف
زامير كابولوف

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، إن بلاده تعتقد أن باكستان تتعامل بشكل بناء في الحرب ضد إرهابيي تنظيم "داعش" في أفغانستان.

وأضاف كابولوف - خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا"، اليوم الاثنين - :"إسلام آباد تتصرف بشكل بناء للغاية، وتحاول دعم السلطات الأفغانية الجديدة في هذا الشأن".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في 17 سبتمبر الماضي أنه من المهم استخدام إمكانات منظمة "شنغهاي للتعاون"، التي تضم روسيا وأوزبكستان والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وباكستان والهند، من أجل تقديم كل المساعدة الممكنة لبدء عملية سلام شاملة بين الأفغان، مشيرا إلى ضرورة بذل كل ما في وسع دول هذه المنظمة لمنع تهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات والتطرف الديني الآتي من أفغانستان.

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بيوت السويس

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