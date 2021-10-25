القبض على صاحب محل تحرش بطفلة في الشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على صاحب محل منظفات، لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل المحل، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وتلقى اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، مفاده تلقي الأخير بلاغا من الأهالي، بضبط صاحب محل منظفات يتحرش بطفلة داخل المحل.

وانتقلت قوة من قسم الشرطة إلى مكان الحادث، والتقت مع شاهدة على الواقعة ربة منزل «42 عاما»، والتي قالت إنها أثناء دخولها للمحل، فوجئت بمالك المحل يتحسس جسد الطفلة المجني عليها، والتي كانت تقوم بشراء مستلزمات لأسرتها، فاستغاثت ربة المنزل بالأهالي وتمكنوا من ضبط صاحب المحل المتهم.

استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال والدة الطفلة المجني عليها، والتي اتهمت مالك المحل بالتحرش بابنتها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.