أقوال شاهد الإثبات بواقعة «الكفن» في عين شمس

بالتزامن مع نظر أولي جلسات محاكمة المتهمين في واقعة "تقديم الكفن" بعين شمس، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، ننشر اقوال شاهد الاثبات في القضية التي شغلت الرأي العام.

قال "عاطف.ح" وشهرته (عاطف الريس) أنه في شهر فبراير عام 2021 تواجد المتهم "عز الدين.ن" وشهرته (عز الميرغني) وعدد من ذويه لقضاء سهرة بالعائمة المملوكة له، وحال ذلك نشبت مشاجرة فيما بين المتهم وذويه والعاملين بتلك العائمة، وروعوا من فيها وأتلفوها وأحدثوا عدة إصابات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1963 لسنة 2021 جنح قسم الجيزة وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بضبطهم وإحضارهم فاستشاط غضبًا فخطف أحد العاملين بالعائمة المملوكة للمجني عليه سالف الذكر وهو على صلة قرابة بالمجني عليه بدافع الانتقام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 450 لسنة 2021 جنح عين شمس.

وأضاف أنه تدخل عدد من الوسطاء لاحتواء الموقف وإنهاء تلك الخلافات صلحًا إلا أن تلك الوساطة قوبلت بالرفض فما كان من المتهم سالف الذكر وذويه إلا أن هددوه وأجبروه على التنازل عن المحضرين سالفي البيان بشأن واقعتي الشجار بالعائمة والخطف وحتى إتمام التصالح والتراضي فيما بينه وبين المتهم سالف الذكر وذويه توسط المدعو "خالد أ" وشهرته (خالد السماك) بصفته صديق شخصي مقرب من عائلة المتهم "عز.أ" وشهرته عز الدرغني وحددوا تاریخ 9 مايو 2021 لعقد جلسة عرفية للتصالح والتراضي.

وإذ توجه بسالف الذكر ورفقته شقيقه المدعو "محسن ح" (المجني عليه الثاني) ونجله "إسلام.ع" (المجني عليه الثالث) وكذا الوسيط المدعو "خالد. أ" وشهرته (خالد السماك) وكلًا من "محسن ص" وعربي.م" (سائقان يعملان لدى الوسیط سالف الذكر) وقصدوا جميعهم مسكن عائلة الميرغني (المتهمين) وما أن وصلوا حتى فوجئوا بقيام كل من المتهمين "عز.أ" (عز الميرغني) و"مراد.ن" (إبراهيم الميرغني) و"تامر.ج" و"عمر.ص" و"عبد الرحمن.ص" و"أحمد.ن" باقتيادهم إلى ساحة مجاورة لمسكنهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأرغموهم على حمل أكفان بيضاء وتقديمها لكل من المتهمين "عز.أ" (عز الميرغني) و"مراد. ن" (إبراهيم الميرغني)، و"قائد.ع" بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسلطة عليهم ثم أرغموهم على تقبيل قدم "صباح.أ" وهددوهم بالقتل.