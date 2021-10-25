الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليسار الإسرائيلى يُهاجم حكومة بينيت لتوسعها الاستيطانى فى الضفة الغربية

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية

هاجم اليسار الإسرائيلي الحكومة برئاسة نفتالي بينيت، اليوم الأحد، في أعقاب إعلانها عن طرح مناقصة لبناء 1300 وحدة سكنية في الضفة الغربية المُحتلة.


وقال رئيس حزب "التجمع" اليساري الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، في تغريدة على موقع (تويتر) "هذه حكومة يرأسها أشرار تواصل سياسة ترسيخ الاحتلال وانتهاك القانون الدولي.. لسنا متفاجئين من سلوك بينيت، لكن السؤال هو ما الذي تفعله (ميرتس) والقائمة العربية الموحدة في نفس الحكومة التي ينتمي إليها".


وقال عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) اليساري "أعلن وزير الإسكان زائيف إلكين عن 1300 وحدة سكنية أخرى في الأراضي المحتلة.. هذه الحكومة يمينية أكثر بعشر درجات من الحكومة السابقة.. هذا البناء الاستيطاني خارج حدود إسرائيل يضر بالدولة ويدمر الأساس الذي بنيت عليه حكومة التغيير".


وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية "هذا دليل آخر على أن هذه ليست حكومة تغيير بل حكومة يمينية حاصلة على منشطات.. يا له من محزن أن نرى اليمين يفرح وأنصار الدولتين لشعبين يسكتان.. يجب أن يستيقظ حزبا العمل وميرتس ويطالبان بإنهاء هذا البناء المتهور الذي يضر بفرص تطبيق حل الدولتين في المستقبل".

 

و علي صعيد آخر ، أظهرت دراسة حديثة أن لقاح فايزر/ بيونتك المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90% في منع إصابة المراهقين بالمتحور “دلتا”.

 

وأكدت شركة التأمين الصحي الإسرائيلية "كلاليت" أمس أنه يوفر أيضًا حماية بنسبة 93% من ظهور أعراض عند الإصابة بـ"دلتا".

 

وقامت الشركة بالتعاون مع باحثين من هارفارد بتحليل بيانات 94354 مراهقا تلقوا جرعتين من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.

 

وتمت مقارنة هذه البيانات مع بيانات عدد مماثل من المراهقين غير الملقحين، وتم نشر النتائج في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين".

 

وتم إجراء الدراسة في الفترة من 8 يونيو إلى 14 سبتمبر.

 

وكانت إسرائيل تمر في هذا الفترة بالموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا، والتي كان خلالها المتحور “دلتا” هو الأوسع انتشارًا.

قانون حزب لقاء سياسة فرح إسرائيل اليوم طالبان الحكومة الدولة إليسا وزير الإسكان أراضي العربية على درجات طرح الغربية

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وائل لطفي

بيوت السويس

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