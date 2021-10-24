الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: مصر لن تسمح بتخفيض حصتها من مياه النيل

جريدة الدستور

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن سد النهضة الإثيوبي سبب من أسباب مشكلة نقص المياه، وليست هي المشكلة الوحيدة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متر مكعب مياه، على الرغم من أن الأمم المتحدة حددت نصيب الفرد من المياه على مستوى العالم بألف متر مكعب.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الزيادة السكانية هي أصل مشكلة نقص المياه، ولذلك قامت الدولة المصرية بوضع خطة متكاملة لإدارة مواردنا المائية، وتنفق المليارات من أجل الحفاظ على المياه.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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