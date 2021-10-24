الكرملين: رفضنا التعاون مع الناتو لأن جهود تطوير العلاقات ذهبت سدى

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: إن بلاده رفضت التعاون مع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لأن كل جهود موسكو ذهبت سدى في هذا الموضوع.

وأضاف بيسكوف، خلال البرنامج التليفزيوني "موسكو- بوتين- الكرملين"، اليوم الأحد: "من المهم أن نلاحظ أن روسيا دافعت دائما عن تطوير العلاقات مع ناتو".

وتابع المتحدث الصحفي للكرملين: "عندما أصبح من الواضح أن جميع جهودنا ذهبت سدى، قمنا الآن رسميًا بقطع العلاقات مع حلف شمال الأطلسي".

يُذكر أن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرج، قد صرح الخميس الماضي بأن الحلف يحتفظ بقنوات الاتصال مع روسيا ويواصل النهج المزدوج للعلاقات مع موسكو، الذي يجمع بين الدفاع والردع والانفتاح على الحوار.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مؤخرا قرار بلاده بتعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، في خطوة تأتي ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى مقر الحلف في بروكسيل، وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في الآونة الأخيرة توتراً؛ بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية؛ الأمر الذي تعتبره موسكو انتهاكا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.