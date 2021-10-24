الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

28 ديسمبر.. الحكم على 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شؤون البيئة

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي  اليوم محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شئون البيئة لجلسة 28 ديسمبر للحكم.

والمتهمون هم: "ر.خ"، 37 سنة، مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شؤون البيئة، و"أ.ع"، 44 سنة، أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية و "م .ا"، 53 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت و"ر.م" ، 39 سنة، استشاري بيئي حر.

28 ديسمبر الحكم 4 متهمين قضية رشوة جهاز شؤون البيئة جنايات القاهرة

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