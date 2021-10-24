28 ديسمبر.. الحكم على 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شؤون البيئة

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي اليوم محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شئون البيئة لجلسة 28 ديسمبر للحكم.

والمتهمون هم: "ر.خ"، 37 سنة، مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شؤون البيئة، و"أ.ع"، 44 سنة، أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية و "م .ا"، 53 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت و"ر.م" ، 39 سنة، استشاري بيئي حر.