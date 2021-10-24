«غير المحصنين يهددون بنشر الوباء».. جهود حكومية بالنمسا لمواجهة كورونا

قال المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج، إن الأشخاص غير الملقحين في النمسا قد يواجهون قيودًا جديدة للإغلاق إذا استمرت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع.

وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن هذه التصريحات جاءت بعد اجتماع مساء الجمعة بين شالنبرج والقادة على مستوى الولاية لمناقشة استعدادهم لمواجهة الأعداد المتزايدة المصابة بفيروس كورونا.

وقال شالنبرج: "نحن على وشك الوقوع في وباء غير الملقحين".

وأعلن شالنبرج أنه إذا وصل عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة إلى 500 ، أو 25 % من إجمالي سعة وحدة العناية المركزة في البلاد، فإن الدخول إلى الأعمال التجارية مثل المطاعم والفنادق سيقتصر على الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من الفيروس.

وتابع: "إذا وصل العدد إلى 600 شخص، أو ثلث إجمالي سعة وحدة العناية المركزة ، فإن الحكومة تخطط لفرض قيود على الأشخاص غير المحصنين في هذه الحالة، لن يُسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة".

وأوضحت الوكالة، أنه حاليًا يبلغ عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة 220 شخص.

وتابعت أنه خلال الأسبوع الماضي، أبلغت النمسا عن 20408 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وفقًا للسلطات الصحية، ليرتفع متوسط ​​7 أيام إلى 228.5 لكل 100 ألف شخص فقبل أسبوع، كان المعدل 152.5 لكل 100 ألف شخص.

وأضافت أنه على الرغم من أن حكومة النمسا شجعت المواطنين على التطعيم، إلا أن الجهود تباطأت في الأشهر الأخيرة ، حيث تلقى 65.4٪ من إجمالي السكان جرعة واحدة من اللقاح ، وتم تطعيم 62.2٪ بشكل كامل.

وتشهد القارة الأوروبية وروسيا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وخصوصا بريطانيا التي ظهر فيها سلالة جديدة للفيروس، تنتقل من المراهقين لكبار السن، ما زاد المخاوف من الضغط على المنظومة الصحية التي أصبحت متهالكة بالفعل.

وفي روسيا، اتخذ الرئيس فلاديمير بوتين إجراءات عاجل للسيطرة على الوضع، فقرر وقف جميع الأعمال وغلق الأماكن العامة لمدة أسبوع بعد الارتفاع القياسي في عدد الاصابات وظهور سلالة جديدة من متغير دلتا.