الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تخصص رقمًا لتلقى الشكاوى حول الاشتباه فى تعاطى سائقى الحافلات

كشف التعاطي
كشف التعاطي

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ 35 حملة على سائقي الحافلات المدرسية، منذ بداية العام الدراسي، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة العام الدراسي وتستهدف الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة، كما يتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة.

وأكد عثمان فى تصريحات صحفية، أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه المخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

وأشار "عثمان" الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يواصل تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات  المدارس.

فى سياق آخر، بدأت مقرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، داخل العديد من الجامعات المصرية "بيوت التطوع" فى استقبال طلاب كليات الجامعات مع بداية العام الدراسى الجديد لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة‪.‬
 
وتستهدف "بيوت التطوع" التابعة للصندوق داخل الجماعات المصرية "العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات وكذلك الرد على كل الاستفسارات المعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان.

وزيرة التضامن طلاب الجامعات وزارة التربية والتعليم المحافظات العام الدراسي

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