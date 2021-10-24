تطعيم 90% من العاملين بالتعليم بلقاح كورونا فى شمال سيناء

شدد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتطهير المستمر للشوارع والمصالح الحكومية والمنازل، واستمرار تطعيم العاملين في مختلف المصالح الحكومية بلقاح كورونا من خلال مراكز التطعيم المنتشرة على مستوى المحافظة والبالغ عددها 16 مركزًا.

وأكد المحافظ أنه تم تطعيم العاملين في التربية والتعليم بلقاح كورونا بنسبة تخطت الـ90%، مؤكدًا إعطاء رئيس مجلس الوزراء فرصة للعاملين في المصالح الحكومية حتى 15 نوفمبر المقبل لتلقي اللقاح، حيث لن يتم السماح بالدخول إلى هذه المصالح دون شهادة التطعيم، بجانب ربط تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بالحصول على شهادة التطعيم، مطالبًا خطباء المساجد بالمحافظة بالحديث عن كورونا في الخطبة الثانية من خطبة الجمعة القادمة.

فيما طالب المحافظ مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بحصر مراكز الدروس الخصوصية في مختلف أحياء ومدن المحافظة، تمهيدًا لإغلاقها وتشميعها بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة، وكذلك تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس بأسعار مناسبة طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

ووجّه المحافظ مديرية الصحة بأعمال تطهير خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية وأخذ عينات من المياه لتحليلها بصفة مستمرة، والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على صحة الطلاب، مشددًا على المتابعة المستمرة للمدارس لمتابعة الانضباط خلال اليوم الدراسي.

ومؤخرا، أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استعداد مختلف أجهزة ومديريات المحافظة، خاصة مديرية الموارد المائية والري، لموسم السيول والأمطار خلال فصل الشتاء.

وشدد المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، على وضع خريطة بالمناطق التي تتأثر بالأمطار في مدن المحافظة، وطرق التغلب عليها.

وطالب مختلف الجهات والمديريات المعنية بحصر المعدات والإمكانات المتاحة لمواجهة موسم الأمطار والسيول المحتملة، بجانب التنسيق بين مختلف الجهات، والتنسيق أيضًا مع محافظات الجوار للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل محافظة، وتوزيع احتياجات الإيواء العاجل على مجالس المدن، خاصة مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، وتفعيل خطة الوقاية من السيول والإنذار المبكر، والإخطار الفوري بأي تغيرات جوية.