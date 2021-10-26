إطلاق مبادرة لإحياء صناعة الحرير في الوادي الجديد

أطلق شباب محافظة الوادي الجديد مبادرة لإحياء صناعة الحرير في مصر من خلال تنفيذ مزارع كبيرة وزراعة أشجار التوت ليتغذى عليها ديدان القز بقصد إنتاج الحرير الطبيعي ليعاد تصديرة مرة أخرى إلى خارج البلاد.

وأكد المهندس محمد عبد ربه مدرس تربية نحل وتربية ديدان الحرير بمدرسة الثانوية الزراعية بمركز بلاط بالوادي الجديد، أن مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي بالمحافظة كانت راسخة في أذهانه منذ عدة أعوام ولن يتبناها أحد.

وأضاف «عبد ربه»: «في إحدى جولات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تم عرض الفكرة عليه ولاقت استحسان الجميع فقرر الوقوف بجانبي لإقامة هذا المشروع العام الذي اندثر منذ سنوات عن مصر، حيث وجه حينها بدعم المشروع بقطعة أرض بمساحة 50 فدان ناحية قرية المعصرة لإحياء صناعة الحرير وإطلاق مبادرة لشباب الوادي الجديد بتسليم أراضي زراعية بتسهيلات غير مسبوقة، بفترات سماح لعدة سنوات للاستفادة منها وإحياء صناعة إنتاج الحرير وزراعة التوت الذي يتغذى عليه دود الحرير».

وأوضح أن مصر كانت مصدرة لمنتج الحرير في عهد محمد علي باشا ثم اندثرت بعد وفاته، وستصبح مصر منتجة ومصدرة بإذن الله في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرة أخرى، وبتعليمات محافظ الوادي الجديد الذي يدعم كافة مشروعات الشباب.

وأشار إلى أنه تم زراعة أشجار التوت «الهندي» ذات الأوراق العريضة ويخرج أوراق طوال السنة ليتغذى عليها دود القز لإنتاج الحرير، حيث يتمتع بقيمة غذائية عالية وهو من أفضل الأصناف التي يتغذي عليها دود الحرير.