الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المطاعم السياحية: نعمل بطاقة استيعابية 70% وننتظر خطابًا رسميًا بالتشغيل الكامل

النصري وعاصي
النصري وعاصي

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم لا تزال تعمل بطاقة استيعابية 70%، وفقا للقرار السابق، ولم تتلقَ الغرفة أي خطابات رسمية حتى الآن بقرار رفع نسب استقبال الزبائن بالمطاعم السياحية إلى 100% من الطاقة الاستيعابية.

وأوضح المصري أن أعضاء الغرفة ينتظرون قرارا رسميا من الوزارة، وتسعى الغرفة  لزيادة استقبال نسب الزبائن إلى كامل الطاقة الاستيعابية، مؤكدا استمرار العمل بنسبة الـ70% المطبقة حتى الآن.

وأشار إلى أنه ما زال يوجد أزمات مالية في العديد من المنشآت والمطاعم السياحية إثر الوباء العالمي كورونا، ويحتاج قطاع السياحة لعام من الآن حتى يستطيع حل كل الأزمات المالية بعد كورونا، ولكن بشرط أن عودة مواعيد عمل المطاعم ومسارح المنوعات والديسكوهات إلى ما كانت عليه دون قيود، وأيضا وجود فترة عام لتعويض كم الخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية قبل أن تكون قادرة على تحقيق هامش ربح معقول.

وقال إن العديد من المطاعم والمنشآت السياحية تقدمت بطلبات للغرفة لاستثنائها من الالتزام بدفع الحد الأدنى لأجورالعاملين لديها والمقدر بـ2400 جنيه، فضلا عن العلاوة الدورية السنوية للعاملين والتي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها، والذي من المقرر العمل به رسميا بداية من شهر يناير المقبل، وذلك بسبب تكبدها خسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث كانت إيراداتها لا تغطي قيمة تكاليف التشغيل ودفع رواتب العاملين لديها.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قررت، مساء الخميس الماضي، السماح لكافة المنشآت الفندقية بالعمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ تفشي الجائحة، بدلا من نسبة 75% التي كانت أقرتها لجنة إدارة أزمة كورونا في اجتماعها قبل الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

جائحة كورونا وزير السياحة المنشآت السياحية المنوعات والديسكوهات الطاقة الاستيعابية المنشات والمطاعم السياحية

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وائل لطفي

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