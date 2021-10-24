سيمبسون: قطاع السفر والسياحة يتعافى ببطء من آثار كورونا

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، إن قطاع السفر والسياحة يتعافى ببطء، ولا يزال هناك طريق طويل للوصول لمرحلة التعافي الكامل.

وأضافت -بحسب بيان صادر عن المجلس العالمي للسفر اليوم الأحد- أنه مع فتح حدود العديد من الدول الأوروبية الآن أمام السفر الدولي للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، ستساعد في تسريع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة خلال العام المقبل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استعادة ملايين الوظائف في القطاع السياحي وسبل العيش التي تعتمد على قطاع السفر والسياحة.

وتابعت سيمبسون، أن عالم السفر بحاجة إلى أن تستبدل الحكومات خليط القيود الموقعه بمجموعة من القواعد المنسقة للسفر.

وبحسب بحث أجرته شركة Oxford Economics بتكليف من المجلس العالمي للسياحة والسفر، فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة وزيادة الوظائف يمكن أن تكون أكثر إيجابية هذا العام والعام المقبل، إذا تم تنفيذ خمسة تدابير حيوية من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم تشمل هذه التدابير السماح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالتنقل بحرية، بغض النظر عن منشئهم أووجهتهم النهائية بجانب، تنفيذ الحلول الرقمية التي تمكن جميع المسافرين من إثبات حالة COVID الخاصة بهم بسهولة (مثل شهادة COVID الرقمية للاتحاد الأوروبي)، مما يؤدي بدوره إلى تسريع العملية على الحدود حول العالم.

وتابعت أنه من أجل استئناف السفر الدولي الآمن بالكامل، يجب على الحكومات الاعتراف بجميع اللقاحات المصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية، واستمرار الدعم لمبادرة "COVAX / اليونيسف" لضمان التوزيع العادل للقاحات حول العالم بجانب التنفيذ المستمر لبروتوكولات الصحة والسلامة المعززة ، والتي ستدعم ثقة العملاء.

وتوقعت أنه إذا تم اتباع هذه الإجراءات الخمسة الحيوية قبل نهاية عام 2021، تظهر الأبحاث أن التأثير على الاقتصاد والوظائف في جميع أنحاء أوروبا قد يكون كبيرًا قد ترتفع مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28.8٪ (ما يقرب من 270 ملياريورو) بحلول نهاية هذا العام، تليها زيادة سنوية بنسبة 40.3٪ (أكثر من 480 مليار يورو) في عام 2022 سيستفيد الإنفاق الدولي أيضًامن الإجراءات الحكومية ، وسيشهد نموًا بنسبة 26.3 ٪ هذا العام، وزيادة كبيرة بنسبة 81.8 ٪ في عام 2022.

ونوهت إلى أنه من الممكن أن يكون لنمو القطاع أيضًا تأثير إيجابي على التوظيف، مع زيادة الوظائف بنسبة 4٪ في عام 2021، ومع التدابير الصحيحة لدعم السفر والسياحة، يمكن أن يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع العام المقبل مستويات ما قبل الوباء مع زيادة سنوية بنسبة 17.6٪، لتصل إلى ما يقرب من 43 مليون وظيفة.