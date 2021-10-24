عنصر إجرامى وراء سرقة شقة سكنية في حلوان

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص في حلوان، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية، وتمت إعادة المسروقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (عامل، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة (هاتفى محمول، جهاز لاب توب ) وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن تحديد مرتكب الواقعة عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسـم "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.