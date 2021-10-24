الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عنصر إجرامى وراء سرقة شقة سكنية في حلوان

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص في حلوان، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية، وتمت إعادة المسروقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (عامل، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة (هاتفى محمول، جهاز لاب توب ) وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن تحديد مرتكب الواقعة عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسـم "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية رجال المباحث مديرية امن القاهرة إعادة المسروقات كسر الكالون قسم شرطة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

وزير الرى: مصر تعانى عجزًا مائيًا ومن الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية

وصول عدد من أعضاء مجلس مرتضى منصور إلى نادى الزمالك

محافظ الشرقية: المسئول التنفيذي يجب أن يعمل 24 ساعة

محافظة القاهرة تزيل 70% من منطقة عزبة أبو قرن العشوائية

مواعيد قطارات vip  من القاهرة والإسكندرية وأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية في «الخليل» لدعم الأسرى

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة

فلسطين: على العالم تحمل مسئولياته لمواجهة الأمر الواقع الذى تفرضه إسرائيل