القوات المسلحة الكولومبية تلقى القبض على أحد كبار تجار المخدرات

أكدت مصادر عسكرية وشرطية في كولومبيا اعتقال دايرو أنطونيو أوسوجا المعروف باسم "أوتونيل"، وهو المطلوب رقم واحد للعدالة بين مهربي المخدرات في كولومبيا وزعيم قبيلة ديل غولفو.

ووفقًا لوكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أفادت المصادر بأن "أوتونيل" اعتقل خلال عملية نفذتها القوات المسلحة في البلاد.

وكانت كولومبيا قد عرضت مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو (حوالي 800 ألف دولار) للحصول على معلومات تتعلق بمكان تواجد أوتونيل.

كما قدمت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للمساعدة في تحديد مكانه.

وعلى صعيد آخر، ثمنت الولايات المتحدة دور كولومبيا في معالجة أزمة الهجرة الإقليمية، و ذلك بحسب ما أوردته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نائبة رئيس كولومبيا مارتا لوسيا راميريز في باريس.

وناقش الجانبان التعاون القوي بين الولايات المتحدة وكولومبيا، في القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الهجرة والدفاع عن الديمقراطية والاستدامة والأمن الاقتصادي.

ووفقا للبيان، تطرق بلينكن وراميريز إلى مناقشة الجهود الجارية لدعم الشعب الفنزويلي لاستعادة الديمقراطية في بلادهم، وأكد وزير الخارجية الأمريكي مجددًا التزام الولايات المتحدة بإنهاء جائحة كوفيد-19.

وعلي صعيد اخر.. أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية، أن طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة الكولومبية انتهكت أجواء فنزويلا.

وأوضحت أنه تم رصد طائرة مسيرة عن بعد فوق أراضي ولاية زوليا الحدودية بشمال غربي فنزويلا، مضيفة أن "هذا الحادث يمثل خطرًا واضحًا على الأمن القومي".

وأضافت أن تحليقًا للطائرات المستخدمة للاستطلاع الجوي "لم يكن من قبيل الصدفة، حيث تم تنفيذه أثناء تواجد القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية الأميرال كريج فولر في كولومبيا".

واعتبرت فنزويلا أن "هذا الاستفزاز يهدف إلى نسف عملية الحوار الجارية حاليًا في المكسيك من أجل تسوية قضايا السلام ووحدة الشعب الفنزويلي"، وذلك في إشارة إلى المفاوضات بين السلطة والمعارضة الفنزويلية التي انطلقت في 13 أغسطس في المكسيك، والتي قد جرت جولتان منها ومن المقرر أن تجري الجولة الثالثة في 24 سبتمبر.