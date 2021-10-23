البريد والمصرية للاتصالات تواصلان حملاتها لحصول العاملين على اللقاح

تواصل الهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات، السبت، تسجيل العاملين والموظفين لديهم على مستوى الجمهورية بموقع وزارة الصحة للحصول على لقاحات كورونا، بهدف اتاحة اللقاحات المطلوبة وفق جدول زمني خاص بكل محافظة والتي تغطي أكثر من 4 آلاف مكتب بريد في مصر ونحو 1500 سنترال وفرع للشركة المصرية للاتصالات.

وأبدت الهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات استعدادت التعاون المشترك مع وزارة الصحة من أجل توفير هذه اللقاحات بشكل آمن وفعال مع دراسة اليات عمل أماكن مخصصة للحصول علي اللقاحات، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية سواء المحليات أو مديريات الصحة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بالإسراع في حصول جميع العاملين وموظفي الجهاز الإداري للدولة علي لقاحات كورونا قبل شهر ديسمبر المقبل.

في السياق، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن وزارة الاتصالات اتخذ عدة إجراءات احترازية لحماية العاملين من تداعيات الموجة الرابعة للجائحة وحصل نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع علي لقاحات كورونا سواء شركات المحمول والاتصالات العاملة بالسوق.

أضاف الوزير، لـ"الدستور" أن جميع العاملين بديوان عام وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا وديوان عام وزارة الاتصالات حصلت علي اللقاحات ويجري استكمال باقي الجهات التابعة ومنها الهيئة القومية للبريد المصري وفروع وسنترالات المصرية للاتصالات بالمحافظات.

وتابع الوزير أن القطاع ملتزم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من أمانة مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة بخصوص التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام الكحول والمطهرات وعمليات التعقيم المستمرة، لافتًا إلى أن هناك ندوات توعية للعاملين بأضرار كورونا وطرق الوقاية من الفيرس.