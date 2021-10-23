السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المركز القومي للترجمة يطلق ورشة تدريبية عن اللغة الروسية

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

يعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن تنفيذ ورشة تدريبية للترجمة الأدبية عن اللغة الروسية.

يحاضر في الورشة الدكتور محمد الجبالي أستاذ ورئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس، حيث تهدف الورشة إلى تطوير قدرة المتدربين على الترجمة التحريرية وإثراء معرفتهم من خلال التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين وترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة.

وتستهدف الورشة طلاب مرحلة الليسانس من أقسام اللغة الروسية بالجامعات المصرية، والمترجمين الناشئين والخريجين، وتنعقد الورشة على مدار 5 أيام منفصلة بمقر المركز القومي للترجمة.

تقام الورشة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر، وذلك خلال أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

جدير بالذكر أن عدد ساعات اليوم التدريبي 4 ساعات وتبلغ رسوم الورشة 150 جنيهًا.

ويفتح باب التسجيل في الورشة خلال الفترة من 24/10/2021 حتى 4/11/2021 يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بالحضور إلى إدارة التدريب والجوائز بمقر المركز القومي للترجمة.

المركز القومي للترجمة 

يعد المشروع القومي للترجمة الذي احتفل مع بداية 2006 بإصدار الكتاب رقم 1000، أهم الحلقات في سلسلة طويلة من الجهود المبذولة في مجال الترجمة في تاريخنا الحديث بدأت مع إنشاء مدرسة الألسن في مطلع القرن التاسع عشر، واستمرت في جهود لجنة التأليف والترجمة والنشر، ومشروع الألف كتاب الذي أصدر ما يقرب من ستمائة كتاب عند توقفه، أضف إلي ذلك مشروعين لم يكتملا: أولهما لجامعة الدول العربية بإشراف طه حسين، وثانيهما لهيئة الكتاب المصرية بإشراف سمير سرحان. وانطلق المشروع القومي من البدايات السابقة، ساعيًا وراء أهداف أكبر وأشمل، تتناسب والمتغيرات المعرفية المعاصرة، وذلك من منطلق مجموعة من المبادئ الأساسية التي وضعها المشروع لنفسه. وقد استطاع المشروع علي مدي عشر سنوات أن يحقق من النتائج الإيجابية ما أكسبه المصداقية والاحترام في عالم الثقافة العربية، باعتباره المحاولة العلمية الأكثر جدية واستمرارًا، في مدى تقليص الهوة بيننا وبين من سبقونا علي هذا الطريق. وقد تفرد عن كل ما سبقه بميزات متعدده أبرزها الترجمة عن اللغات الأصلية، وتعدد اللغات المترجم عنها / فيما يقرب من ثلاثين لغة، والتوازن بين المعارف المختلفة لسد النقص في المكتبة العربية، وترجمة قدر لا بأس به من الأصول المعرفية، فضلًا عن الأعمال المعاصرة التي تصل للقارئ العربي بالثقافة العالمية في تحولاتها المتسارعة.

المركز القومي للترجمة لدكتورة كرمة سامي رشة تدريبية للترجمة الأدبية عن اللغة الروسية دكتور محمد الجبالي اللغة الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

جولة لرئيس الهيئة العامة للبترول بمشروعات شركة السويس

مدبولى: مصر تعتز بالروابط التاريخية والعلاقات الممتدة مع ألبانيا

السجن 3 سنوات لمدير أعمال هيفاء وهبى السابق

«الإفتاء»: حرمان المرأة من الميراث من الكبائر

تعرف على مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم