آخر التطورات فى توزيع التغذية المدرسية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن آخر تطورات توزيع الوجبة المدرسية على المدارس، حيث أكدت مصادر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة أن توزيع الوجبة يتم على ما يرام فى محافظة المنوفية هذه الأيام.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يستقبل تقريرا يوميا حول آخر تطورات توزيع الوجبات، مشيرًا إلى أن التوزيع التجريبي بدأ من يوم 16 أكتوبر الماضي فى محافظة المنوفية على أن يتم التوزيع فى محافظات الفيوم والإسكندرية وبنى سويف وكفر الشيخ بداية من 1 نوفمبر المقبل أما محافظات "البحيرة - القاهرة - الجيزة - أسيوط - الاقصر - قنا" يبدأ التوريد من 15 نوفمبر 2021، ومحافظات "الدقهلية - الإسماعيلية - دمياط - شمال سيناء - البحر الأحمر - جنوب سيناء - مطروح - القليوبية - اسوان - سوهاج" يبدأ التوريد من 15 ديسمبر 2021.

وكان قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن توزيع الوجبة المدرسية مجانا ولا حقيقة لما تم تداوله أنه بمقابل مادى للطلاب.

وحفاظا على سلامة الطلاب، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة إجراءات أثناء توزيع أو توريد التغذية المدرسية، فقد تم التنبيه على مديري المدارس باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، بأماكن استلام وتوزيع الوجبات، وعلى مندوبي جهة التوريد "وجود الشهادة الصحية - ارتداء الكمامة - قفاز اليد"، وذلك عند تسليمهم الوجبات للمدارس المستفيدة من الوجبات، وتقوم لجان التغذية بالمدارس باتخاذ الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة والقفاز، والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ، والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجبات من جهة التوريد للمدارس المستفيدة.