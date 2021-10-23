السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخر التطورات فى توزيع التغذية المدرسية

الوجبة المدرسية
الوجبة المدرسية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن آخر تطورات توزيع الوجبة المدرسية على المدارس، حيث أكدت مصادر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة أن توزيع الوجبة يتم على ما يرام فى محافظة المنوفية هذه الأيام.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يستقبل تقريرا يوميا حول آخر تطورات توزيع الوجبات، مشيرًا إلى أن التوزيع التجريبي بدأ من يوم 16 أكتوبر الماضي فى محافظة المنوفية على أن يتم التوزيع فى محافظات الفيوم والإسكندرية وبنى سويف وكفر الشيخ بداية من 1 نوفمبر المقبل أما محافظات "البحيرة - القاهرة - الجيزة - أسيوط - الاقصر - قنا" يبدأ التوريد من 15 نوفمبر 2021، ومحافظات "الدقهلية - الإسماعيلية - دمياط - شمال سيناء - البحر الأحمر - جنوب سيناء - مطروح - القليوبية - اسوان - سوهاج" يبدأ التوريد من 15 ديسمبر 2021.

وكان قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن توزيع الوجبة المدرسية مجانا ولا حقيقة لما تم تداوله أنه بمقابل مادى للطلاب.

وحفاظا على سلامة الطلاب، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة إجراءات أثناء توزيع أو توريد التغذية المدرسية، فقد تم التنبيه على مديري المدارس باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، بأماكن استلام وتوزيع الوجبات، وعلى مندوبي جهة التوريد "وجود الشهادة الصحية - ارتداء الكمامة - قفاز اليد"، وذلك عند تسليمهم الوجبات للمدارس المستفيدة من الوجبات، وتقوم لجان التغذية بالمدارس باتخاذ الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة والقفاز، والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ، والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجبات من جهة التوريد للمدارس المستفيدة.

البحيرة مدارس كفر الشيخ وزير التربية والتعليم موقع الدستور وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

آخر التطورات فى توزيع التغذية المدرسية

شريف وأفشة يفتتحان التسجيل للأهلى فى شباك الحرس الوطنى

نجاة الشيف غالية من الموت فى حادث مروع بالجيزة

«البحوث الفلكية» يكشف السيناريو الأسوأ لتأثير براكين لابالما على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم