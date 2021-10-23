السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقطوا بالحفرة.. مصرع 3 أثناء تنقيبهم عن الآثار في المنوفية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

لقي 3 أشخاص مصرعهم داخل حفرة في منزل قديم بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل القديمة.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، بمصرع 3 أشخاص داخل حفرة بإحدى القرى، وأمكن انتشال الجثث عقب ورود البلاغ  بمساعدة الأهالي.

وبسؤال مالك العقار محل الواقعة في التحقيقات قرر بأنه اتفق مع الثلاثة على التنقيب عن الآثار وحدد لهم المنزل محل الواقعة، وأثناء عملهم سقطوا واحدًا تلو الآخر داخل الحفرة، وسقطت عليهم نواتج الحفر. 

المنوفية تحقيقات منزل شرطة محافظة مركز شرطة واقعة أشخاص

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وائل لطفي

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