سقطوا بالحفرة.. مصرع 3 أثناء تنقيبهم عن الآثار في المنوفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم داخل حفرة في منزل قديم بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل القديمة.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، بمصرع 3 أشخاص داخل حفرة بإحدى القرى، وأمكن انتشال الجثث عقب ورود البلاغ بمساعدة الأهالي.

وبسؤال مالك العقار محل الواقعة في التحقيقات قرر بأنه اتفق مع الثلاثة على التنقيب عن الآثار وحدد لهم المنزل محل الواقعة، وأثناء عملهم سقطوا واحدًا تلو الآخر داخل الحفرة، وسقطت عليهم نواتج الحفر.