السبت 23 أكتوبر 2021
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مصر

«القوى العاملة»: تعيين 2413 شابًا بالمنوفية خلال سبتمبر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بتعيين 2413  شاباً، من بينهم 37 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6971 شابا باحثاً عن العمل، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ8 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 1000 جنيه.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بتعيين 2286 شاباً، من بينهم 32 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6784 شابا باحثاً عن العمل.

وقامت المديرية، من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة، بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ8 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك لـ3467 عاملا بإجمالي 3 ملايين و467 ألف جنيه.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بتعيين 2277 شاباً، من بينهم 31 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5395  شابا باحثاً عن العمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وصرفت المديرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 25 ألف جنيه لـ11 عاملا، منها 6 آلاف جنيه منح مولود لـ4 عمال، و5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ2 عمال بمبلغ 4000 جنيه.

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