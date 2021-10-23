السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

74 عالما من جامعة القاهرة ضمن أفضل 2% من علماء العالم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم إدراج 74 عالمًا من علماء الجامعة في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم وذلك طبقا لمؤشرات الاقتباس المركبة، لتحتل الجامعة المرتبة الأولى مصريًا للعام الثاني على التوالي بأكبر عدد علماء.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة - في بيان اليوم السبت- أن قائمة أفضل العلماء حول العالم التي نشرت في أكتوبر العام الماضي ضمت 55 عالما من جامعة القاهرة، وهذا العام حققت نسبة تقدم قدرها 34% بعدما ضمت 74 عالما من علماء الجامعة، مؤكدًا تفوق جامعة القاهرة في مجالات التصنيف المتعددة والتي تأتي من مؤسسات علمية موثوق بها، لافتاً أن الجامعة تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى في التصنيفات العالمية المرموقة وتتفوق على عدد من جامعات أوروبا وأمريكا وآسيا.

وهنأ الدكتور الخشت، علماء جامعة القاهرة الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم في التخصصات الرئيسية والفرعية المتنوعة، مشيدًا بجهودهم في البحث العلمي والعملية التعليمية ورفع اسم ومكانة جامعة القاهرة في المحافل الدولية.

وأوضح أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة.

يشار إلى أنه تم نشر نتائج قائمة مؤشرات الاقتباس المركب لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مجلة PloS Biology النسخة الأولى بالعام الماضي وهذه النسخة تم نشرها يوم 19 أكتوبر، وقد استخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمي العالمي وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب، ويذكر أن هذه القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوع و176 تخصصا فرعيا.

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74 عالما من جامعة القاهرة ضمن أفضل 2% من علماء العالم

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