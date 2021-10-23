السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليونان تسجل تراجعًا في معدلات البطالة

البطالة
البطالة

سجلت اليونان تراجعا في معدل البطالة، في سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد العاطلين المسجلين، 935 ألفا و301 شخص، من بينهم 574 ألف و262 (61.40%)، عاطلون عن العمل، على المدى الطويل، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم السبت.

وذكرت منظمة "القوى العاملة" هذا الأسبوع أن الرجال شكلوا 34.36% من العاطلين المسجلين والنساء، 65.64%.

وبلغ عدد العاطلين المسجلين، الذين لا يبحثون عن وظائف، إجمالي 11 ألف و991، في سبتمبر الماضي، من بينهم 35.39%، رجال و64.61 نساء.

وبلغ عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بطالة 137 ألفا و197، في سبتمبر الماضي.
 وتراجع عدد العاطلين المسجلين 4. 96%، مقارنة بشهر أغسطس 2021، بينما بالمقارنة بشهر سبتمبر 2020، تراجع عدد العاطلين المسجلين 8.07%.

اليونان العاطلين بطالة معدل البطالة إعانات بطالة

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وائل لطفي

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