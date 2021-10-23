اليونان تسجل تراجعًا في معدلات البطالة

سجلت اليونان تراجعا في معدل البطالة، في سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد العاطلين المسجلين، 935 ألفا و301 شخص، من بينهم 574 ألف و262 (61.40%)، عاطلون عن العمل، على المدى الطويل، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم السبت.

وذكرت منظمة "القوى العاملة" هذا الأسبوع أن الرجال شكلوا 34.36% من العاطلين المسجلين والنساء، 65.64%.

وبلغ عدد العاطلين المسجلين، الذين لا يبحثون عن وظائف، إجمالي 11 ألف و991، في سبتمبر الماضي، من بينهم 35.39%، رجال و64.61 نساء.

وبلغ عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بطالة 137 ألفا و197، في سبتمبر الماضي.

وتراجع عدد العاطلين المسجلين 4. 96%، مقارنة بشهر أغسطس 2021، بينما بالمقارنة بشهر سبتمبر 2020، تراجع عدد العاطلين المسجلين 8.07%.