السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان توقف مفاعلًا نوويًا بسبب التأخر فى تطبيق معايير مكافحة الإرهاب

مفاعل نووي
مفاعل نووي

أعلنت اليابان وقف مفاعل "فوكوي" النووي بوسط البلاد، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من إعادة تشغيله لتأخره في تطبيق معايير مكافحة الإرهاب اللازمة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن قرار شركة "كانساي إلكتريك باور" بوقف المفاعل رقم 3 التابع لمحطة "ميهاما" وسط اليابان جاء قبل الموعد النهائي بعد غد الإثنين والمحدد لتطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.

وبعد الخضوع لفحوصات السلامة، يهدف المفاعل النووي إلى إجراء التغييرات اللازمة لمنشآته في سبتمبر من العام المقبل تقريبًا وإعادة تشغيل العمليات منتصف أكتوبر 2022.

جدير بالذكر أن الوحدة رقم 3 كان قد أعيد تشغيلها لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات، وأصبحت أول وحدة نووية تعمل بعد فترة الخدمة التي فرضتها الحكومة والتي تبلغ 40 عامًا والتي تم تقديمها بموجب القواعد الجديدة التي تم وضعها بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.

وتوقف المفاعل عن العمل بعد الأزمة في محطة فوكوشيما دايتشي التي نجمت عن زلزال هائل وتسونامي، ومنح المنظمون الضوء الأخضر للوحدة رقم 3 المتقادمة بعد فحص إجراءات السلامة في المرفق.

يشار إلى أن المعايير الصارمة التي فرضتها هيئة الرقابة النووية اليابانية في عام 2013، تلزم مشغلي المحطات النووية ببناء منشآت يمكنها تحمل الهجمات الإرهابية مثل الطائرات التي يتم نقلها إليها بدون التعرض لأضرار كبيرة مثل التسرب الهائل للمواد المشعة.

وقد أعادت الحكومة اليابانية اليوم تشغيل ثاني مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية بمحافظة "فوكوي" في منطقة "تشويو" على ساحل بحر اليابان.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية " كيودو" إن المفاعل رقم "4" في محطة "أوي" النووية بدأ في توليد الكهرباء بعد ربط المولد بمنشأة لنقل الطاقة، حيث اكتمل ضبط توربينات المفاعل.

وكانت اليابان قد أعادت تشغيل المفاعل رقم 3 في محطة "أوي" بعد حادثة "فوكوشيما"، ويعمل هذا المفاعل بطاقته القصوى منذ أكثر من عشرة أيام.
 

اليابان مكافحة فوكوي النووي مكافحة الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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