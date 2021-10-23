إيطاليا تستضيف معرض توت عنخ آمون في نابولي.. اليوم

تستضيف مدينة نابولي الإيطالية في قلعة "كاستل ديلوفو"، اليوم السبت، معرض "توت عنخ آمون.. رحلة نحو الخلود"، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية هيئة التعليم والثقافة والسياحة في بلدية نابولي، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وقال المنظمون، إن العرض يأتي قبل حلول الذكرى المئوية لاكتشاف المقبرة الأكثر شهرة في تاريخ علم المصريات، حيث يسمح المعرض للزوار بالاستمتاع بثقافة قديمة ورائعة، من خلال التعرف على عمليات التحنيط والحياة ما بعد الموت التي اعتقد فيها قدماء المصريين وتحديدًا في عهد الأسرة الثامنة عشر للحضارة المصرية.

ووفقًا لمنظمي المعرض، فإن نابولي تستضيف المعرض بعد ظهوره لأول مرة في الولايات المتحدة، والنجاح الذي تم إحرازه في فلورنسا، حيث يمكن الاستمتاع بأكثر من 100 نسخة من أهم القطع الأثرية الموجودة في مقبرة "توت عنخ آمون" بما في ذلك العرش الذهبي، والمركبات الحربية، والتوابيت، والمزهريات، وقناع الذهب الشهير، بالإضافة إلى أكثر من 60 قطعة أثرية أصلية من المجموعة المصرية لمتحف فلورنسا الأثري الوطني.

وفي المنطقة المخصصة للتحنيط، يمكن للزائر ملاحظة وفهم مختلف مراحل التحنيط المختلفة بفضل عمليات إعادة البناء والواقع الافتراضي، كما يمكن للزائر تجربة المشاعر التي شعر بها عالم الآثار "هوارد كارتر" في نوفمبر عام 1922، عندما اكتشف المقبرة في وادي الملوك، وفهم أسرارها وأسطورتها.

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