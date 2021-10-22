رئيس النمسا: إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا فى العيد الوطنى

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أن الاحتفال بالعيد الوطني للبلاد الثلاثاء المقبل، سيتحول إلى مناسبة لتكثيف توزيع لقاحات (كورونا) حيث سيصبح قصر هوفبورج الرئاسي في هذا اليوم مركزا لتوزيع اللقاحات.

وقال الرئيس النمساوي -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية كاملة من التطعيم كان ذلك أفضل.

وأضاف أنه من الممكن أيضًا الحصول على التطعيم الثاني أو الثالث من لقاح (COVID -19) في 26 أكتوبر في قصر هوفبورج.

وفي سياق متصل، تواصل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في النمسا ارتفاعها وسجلت 3 آلاف و582 إصابة و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال بيان أصدرته وزارة الصحة اليوم إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 791 ألفا و226 حالة، وإن حالات التعافي بلغت 751 ألفا و994 حالة بينما توفى 11 ألفا و233 حالة.