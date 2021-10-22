الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن الإسباني ينفذ مداهمات في ملقا على خلفية تهديد إرهابي (صور)

المداهمات في ملقا
المداهمات في ملقا الإسبانية

أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، أن الأمن ينفذ مداهمات في أحد أحياء ملقا على خلفية تهديد إرهابي. 

واعتقلت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة، شخصين في عملية ضد الإرهاب الجهادي في ملقا، وفقا لصحيفة La Opinion de Malaga الإسبانية.

ولم تقدم وزارة الداخلية الإسبانية مزيدا من التفاصيل حول العملية، إلا أن التحقيق لا يزال مفتوحا. 

ووفقا للصحيفة فلم يتم الكشف عن جنسية المعتقلين.

وقالت الصحيفة إنه وصل ما لا يقل عن عشرة من الشرطة الإسبانية إلى شارع لاجونيلاس في ملقا، اليوم، في عدة شاحنات صغيرة وشاحنات يرتدون أقنعة ويحملون أسلحة طويلة ويرتدون سترات واقية من الرصاص لمواصلة عمليات الاعتقال والتفتيش ذات الصلة.

وتسبب الانتشار في توقعات بين سكان المنطقة والمواطنين في هذه المنطقة الشعبية في أن تكون المداهمات مرتبطة بتهريب المخدرات. 

 

 

مداهمات خلفية احد أحياء الإرهاب

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