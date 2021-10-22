الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. استئناف رحلات إعادة المهاجرين طوعًا لبلادهم

ليبيا
ليبيا

استأنفت ليبيا رحلات إعادة المهاجرين طوعًا لبلادهم، حيث تم ترحيل 127 مهاجرًا من جامبيا، أمس الخميس، كانوا في عملية هي الأولى منذ تعليق برنامج العودة الطوعية من ليبيا قبل أشهر، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة.

وأفاد بيان المنظمة، اليوم الجمعة: "تم تقديم المساعدة إلى 127 مهاجرًا من الجامبيين لإعادتهم إلى غامبيا بعدما أُعطي الإذن لبرنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة باستئناف الرحلات انطلاقًا من ليبيا".

يتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر دولي لدعم الاستقرار في ليبيا استضافته طرابلس، والتي حضّت خلاله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، روزماري دي كارلو، السلطات الليبية على تسريع عودة المهاجرين المحتجزين في ليبيا إلى بلادهم وعلى الإفراج عن المهاجرين المعتقلين.

استئناف مؤتمر المهاجرين طوعا لبلادهم

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