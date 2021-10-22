الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائد سابق في الشرطة ببريطانيا يدعو لتغيير القوانين للحد من انتشار الإسلام السياسي

الاسلام السياسي
الاسلام السياسي

دعا مارك رولي، قائد سابق لشرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، حكومة بلاده إلى تشديد برنامج "بريفينت" الحكومي الرسمي، لمكافحة التطرف لمواجهة الأيديولوجيات المتعاطفة مع جماعات الإسلام السياسي ،وتغيير القوانين بشكل لا يسمح للمتطرفين المنتمين لهذا التيار بالتهرب من الملاحقة القضائية.

وقال "رولي"، في مقال بصحيفة "التليجراف"، أن خطة مكافحة التطرف في المملكة المتحدة بحاجة إلى تعزيز لمواجهة الخطر الذي يمثله جماعات الإسلام السياسي في البلاد، لاسيما بعد اختراق برنامج "بريفينت" الحكومي من قبل مجموعات مشكوك فيها للغاية.

وأضاف رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة لمدة أربع سنوات في مقاله: "يحتاج برنامج بريفينت إلى الإصلاح، ليصبح أكثر خبرة وحزمًا واستعدادًا لمواجهة الإيديولوجيات العنيفة". 

ولفت إلى أن المشتبه به الرئيسي في مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس الأسبوع الماضي، كان من بين هؤلاء الذي تم إحالتهم في السابق إلى برنامج مكافحة التطرف (بريفينت)، موضحا أن البرنامج يخضع حاليًا للمراجعة بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية على يد متطرفين كانوا في برامج مكافحة التطرف في وقت سابق. 

- مسلمو بريطانيا لا يتعاطفون مع تيار الإسلام السياسي

 

وتابع أن هذا ظهر بشكل واضح مع المتطرفين الذين ينتمون إلى جماعات الإسلام السياسي، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان تتسلل مجموعات مشكوك فيها للغاية إلى برامج مكافحة التطرف في بريطانيا، "تخلق حذرًا لا داعي له في بعض المناطق"، مؤكدا أن تيار الإسلام السياسي ليس لديهم أي متعاطفين من الغالبية العظمى من المسلمين الذين يعيشون في المملكة". 

وبين الخبير في مكافحة الإرهاب، ان تلك المجموعات المشكوك فيها التي تتسلل إلى برامج مكافحة التطرف تمكن الأيديولوجيين المتعاطفين مع الإرهاب من الإفلات من العقاب في بريطانيا، قائلا: "إننا مصدومون على وجه الخصوص من الخطاب البغيض وتمجيد العنف الإرهابي الذي نسعى لتقويضه". 

 - الدعوة لتغيير التشريعات والقوانين في بريطانيا لحظر تمجيد الإرهاب

كما دعا "رولي" في مقاله إلى تغيير التشريعات والقوانين في بريطانيا لحظر تمجيد الإرهاب، مشيرا إلى أنه قد حذر في وقت سابق من فجوة كبيرة في القانون تسمح للمتطرفين بالتهرب من الملاحقة القضائية، حيث قال في تقرير نشر هذا العام ، إن قوانين مكافحة الإرهاب تعتبر إن دعم الإرهابيين الذين يقفون وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 أمرا قانونيا.

واستطرد قائلا "هناك حاجة إلى عقوبات أكثر صرامة على المتطرفين وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لإصلاح الانقسامات في المجتمع البريطاني التي يمكن للمتطرفين العنيفين استغلالها"، داعيا إلى إجراء تغييرات للقضاء على انتشار الأيديولوجيات المتطرفة على الإنترنت والحد من رسائل الكراهية مواقع التواصل الاجتماعي. 

مارك رولي شرطة مكافحة الإرهاب بريطانيا التليجراف برنامج مكافحة التطرف بريفينت التطرف الاسلام السياسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

الأحد المقبل.. فتح باب الاشتراك «أونلاين» فى معرض الكتاب

أسعار زيوت الطعام اليوم الجمعة 22 أكتوبر بالسوق المحلي

شباب «سفينة النيل» يتعرفون على الجمهورية الجديدة في مصر

اليوسفي بـ6 جنيهات.. أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

متسوّل يجنى 4300 جنيه فى اليوم.. يستغل أبناءه الخمسة

بيع 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بالمزاد العلنى فى العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا