تحرير 1365 محضر إشغال وتعديات على الطرق في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا للتأثير على حركة المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال.

وقامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد هاني الحسيني، رئيس مباحث المرافق، بحملة مكبرة من رفع 1365 محضر حالة إشغال، للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بالشوارع والميادين.