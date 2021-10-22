الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 811 شابًا بأسيوط خلال شهر سبتمبر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بتعيين 811 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 3051 شاباً، فضلا عن إصدار 1086 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً، بواقع مبلغ 78 ألفاً و870 جنيها، لـ48 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 95 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت بتعيين 671 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2703 شباب، فضلا عن إصدار 1110 شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

كما قامت المديرية، بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً، بمبلغ 3 ملايين و658 ألفا و704 جنيهات، لـ3750 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 42 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت بتعيين 500 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1857 شابا، فضلا عن إصدار 325 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، خلال شهر يوليو الماضي.

كما قامت المديرية أيضا خلال شهر يوليو الماضي، بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، بواقع مبلغ 74 ألف جنيه، لـ27 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 58 عاملا جديد وإصدار كارنيهات لهم.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط القطاع الخاص ذوى القدرات الخاصة كعب العمل مكاتب التشغيل شهادة قياس مستوى المهارة كارنيه مزاولة الحرفة

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