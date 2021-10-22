الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل مروان موسى و«ذا هومز» فى الجونة (صور)

حفل مروان موسى
حفل مروان موسى

أحيا النجم مروان موسى وباند "ذا هومز" واحدة من أقوى السهرات بالجونة داخل أحد الفنادق الكبرى وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير.

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 حفل مروان موسى

وأحيا مروان موسى الحفل بالعديد من أشهر أغانيه، ومنهم: شيراتون وتسلة والبوصلة ضاعت ومكهرب وغيرهم، وقام بتنظيمه وليد توفيق بولاريس.

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 حفل مروان موسى

وحضر الحفل من نجوم الفن كل من، بسمة ومحمد فراج وزوجته بسنت شوقي وخالد أنور وهنا شيحة ونجلاء بدر وزوجها محمد عفيفي ومحمود الليثي وأمير عيد وغيرهم، وسط أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور.

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 حفل مروان موسى

وكان قد أحيا المطرب عمرو دياب حفل ضخم أيضُا في مدينة الجونة وذلك بعد ـن وصل الجونة مساء الثلاثاء الماضي؛ استعدادا للحفل الذي كان الثالث له في مهرجان الجونة منذ انطلاقه، حيث أحيا في الدورة الثالثة حفلا نظمته إحدى الشركات الراعية، والعام الماضي أحيا حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان.

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 حفل مروان موسى

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير خلال الفترة القادمة في دبي ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.

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 حفل مروان موسى

وكان الهضبة قد أحيا منذ أيام أيضًا حفلاً كبيرًا في مدينة العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري غفير.

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 حفل مروان موسى

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري

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 حفل مروان موسى

جدير بالذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية بينما شهد المهرجان حضور كل يوم علي السجادة الحمراء عدد كبير من الفنانين والفنانات.

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 حفل مروان موسى

حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
حفل مروان موسى
مهرجان الجونة في دورته الخامسة سيرته افتتاح مهرجان الجونة مهرجان الجون حفل افتتاح مهرجان الجونة يثي

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