الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من عامل بنزينة بالهرم

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 متهمين قاموا بسرقة 350 ألف جنيه من عامل بنزينه بالإكراه وهربوا إلى محافظة القليوبية عقب تنفيذ جؤيمتهم فى الهرم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم الهرم من عامل بنزينه بقيام 3 أشخاص بسرقة حقيبة بها 350الف خاصة بالعمل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين قيام 3 أشخاص قاموا بالاصطدام بسيارة المجني عليه أثناء سيره على الشارع، وأثناء وقوفه قاموا بسرقته بالإكراه ولاذوا بالفرار هاربين.

وقام المتهمين بالهروب إلى محافظة القليوبية، تمكنت القوات من إعداد الأكمنة لهم والقبض عليهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على عامل بنزينة بالإكراه محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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