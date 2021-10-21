تجديد حبس فراش هتك عرض تلميذة داخل مدرسة بالإسكندرية

قررت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس فراش 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد رفض طلبات الدفاع عن المتهم بإخلاء سبيله، بتهمة هتك عرض تلميذة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة زيد بن حارثة بمنطقة العجمي أثناء اليوم الدراسي، كما قررت النيابة استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، وتحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وقررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس فراش مدرسة بإدارة العجمي التعليمية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتحرش بتلميذة بالصف السادس الابتدائي بنفس المدرسة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليها عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من إدارة العجمي التعليمية، بضبط فراش مدرسة زيد بن حارثة، حال محاولته التحرش بتلميذة داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي للفترة المسائية واستغاثة وصراخ التلميذة وتنبه مدير المدرسة للأمر وإنقاذ الطفله منه وحبسه في إحدى حجرات المدرسة.

على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الدخيلة وقوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين قيام المدعو عماد.خ.م.ع، 59 سنة، عامل "فراش" بالمدرسة، باستدراج التلميذة من أمام المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي أثناء انتظارها لشقيقتها الأخرى بمدرسة بنت الشاطئ المقابله للمدرسه لداخل المدرسة.

وكشفت التحقيقات ووفقا لأقوال الطفلة أن المتهم استدرجها إلى مقصف المدرسة "الكانتين" وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها إلا أنها صرخت واستغاثات فسمعها مدير المدرسة الذي كان متواجدا بالمدرسة وعدد من عمال الصيانة، وقام مدير المدرسة باحتجازه داخل إحدى الغرف واستدعاء ضباط قسم الدخيلة، وتوجهت قوات الأمن للمدرسة بعد توافد اهل التلميذة على المدرسة.

وألقى القبض على المتهم واقتيد قسم شرطة الدخيلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.