تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار حالة الطقس بشكل ملحوظ ابتداء من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء المقبل على عدد من المحافظات يبدأ من شمال البلاد ويمتد حتى صعيد مصر.



حالة الطقس اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اعتدال في درجات الحرارة واستقرار حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأكد خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، كما تشهد بعض المناطق طقس يميل للحرارة لطيف ليلاعلى كل الأنحاء.

وبحسب توقعات الخبراء بهيئة الأرصاد الجوية تشهد القاهرةً الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء طقس مائل للحرارة، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم التالي مع احتمالية وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.





وترصد "الدستور" لقرائها درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في عدد من المحافظات:





القاهرة الكبرى: العظمى اليوم ٢٧ والصغرى ١٩

الإسكندرية: العظمى ٢٦ الصغرى ٢٠

الوجة البحري: العظمى ٢٧ الصغرى ٢٠

الأقصر: العظمى ٣٣ الصغرى ١٩

أسوان: العظمى ٣٥ الصغرى ٢٠

السواحل الشمالية: العظمى اليوم ٢٧ والصغرى ٢٠

مطروح: العظمى ٢٦ الصغرى ١٧

قنا: العظمى ٣٠ الصغرى ١٩

السويس: العظمى ٢٧ الصغرى ١٨

مدينة سيوة : العظمي ٢٨ الصغري ١٤

السواحل الغربية: العظمى ٣٠ والصغرى ٢٠

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى ٢٨ والصغرى ٢٣

جنوب سيناء: العظمى ٣٠ الصغرى ٢٤

البحر الأحمر: العظمى ٣٠ الصغرى ٢٤

جنوب الصعيد: العظمى ٣٣ والصغرى ٢١

شمال الصعيد: العظمى ٢٨ والصغرى ١٩

بينما أشارت هيئة الأرصاد إلى أن السواحل الشمالية طقس يميل الحرارة خلال الأيام المقبلة انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من الجمعة ٢٢ أكتوبر في مختلف المحافظات، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا نهارا وتميل للبرودة ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.

الشبورة

وتشهد الطرق السريعة والزراعية التي تربط من و إلى القاهرة شبورة مائية صباحا كذلك الوجة القبلي والسواحل الشمالية مع فرصة لسقوط أمطار السبت على السواحل الغربية.





الرطوبةً

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبرى درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٦٠ والصغرى اإلى ٣٠، بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى إلى ٦٠ والصغرى ٤٥ ويشهد شمال الصعيد العظمى ٥٠ والصغرى ٢٥، بينما جنوب الصعيد ٣٠ العظمى ١٥ للصغرى.