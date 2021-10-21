الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

وائل جسار يتألق فى حفله الغنائى بكندا (صور)

وائل جسار
وائل جسار

أحيا النجم وائل جسار واحدة من أقوى حفلاته فى "كندا "، قدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى وسط حضور كبير من جمهوره.

وأشعل جسار الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى بعض أغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي. 



وانتهى وائل جسار مؤخرًا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

في سياق مختلف، وانتهى وائل جسار من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبدالهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة. وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فى منزله فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، ومن المقرر أن يتم عرض الفيديو كليب عبر المنصات الرقمية، التليفزيونية والإذاعية أغنية "ولا فى الأحلام" من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.


وكان وائل جسار أعلن الأيام الماضية عن تأجيل حفله الغنائي، والذي كان من المقرر له في العاصمة العراقية بغداد وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا. 

وجاء قرار التأجيل لأجل غير مسمى حتى الآن، تماشيا مع الإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة العراقية حاليا في مختلف أنحاء البلاد مع الإغلاق التام وفرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وإلغاء كافة الفعاليات الفنية والثقافية حتى تهدأ وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

دور هنأ العاصمة فيديو قرار أكتوبر كليب الرومانسية جول فى حفل لحفل جودة موز لها وتوزيع

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