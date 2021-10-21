أسباب تدعوك لخلع ضرس العقل: عليك بهذه الاحتياطات

ضروس العقل والمعروفة باسم الأضراس الثلاثة هى التي توجد في مؤخرة الفم والتي تنبثق في سن 18 عامًا، ونستعرض في التقرير التالي كل ما يخص مشكلة ضروس العقل ومشاكل إزالتها.

أسباب تدعو لإزالة ضرس العقل

قد تتراكم ضروس العقل المتأثرة حول اللثة وتؤدي للإصابة بالبكتيريا، كما يمكن أن تتسبب معظم البكتيريا في تسوس الأسنان المجاورة لها، وإذا لم يتم التعامل مع هذا يمكن أن يسبب عدوى خطيرة، وفقا لموقع HEALTHY.

يخشى بعض أطباء الأسنان من أن ضروس العقل القادمة ستزحم الأسنان الأخرى، وهو أمر مقلق بشكل خاص لأولئك الذين لديهم فم مزدحم بالفعل، إضافة إلى ذلك فإن ضروس العقل ليست ضرورية حيث يمكننا العيش بدونها، لذلك لا يرى العديد من أطباء الأسنان أي عيب في قلعها بشكل روتيني مع توفر التخدير العام والموضعي.

أبرز الأسباب التي تدعوك لخلع ضرس العقل:

- الانحشار

-عدوى اللثة المتكررة

-مرض اللثة

تسوس الأسنان الشديد

-الخراجات أو الأورام

-الأضرار التي لحقت بالأسنان والعظام المجاورة

احتياطات يجب أن تأخذها في الاعتبار عند خلع ضرس العقل

يجب أن تؤخذ أي عملية جراحية بما في ذلك قلع ضرس العقل، على محمل الجد، مع توخي أمر التخدير العام، وفيما يلي بعض المخاطر المرتبطة بقلع ضرس العقل الروتيني:

خطر حدوث تجويف

التجويف هو ثقب في عظم الفك محاط بنسيج ميت أو متحلل، مما يجعله منطقة خصبة للبكتيريا خاصةً إذا لم يقم الجراح بتنظيف التجويف بشكل صحيح أو إزالة الرباط اللثوي الذي يربط السن بالعظم الأساسي يمكن أن يحدث التجويف من إجراءات طب الأسنان الأخرى ولكنه يحدث في أغلب الأحيان من قلع الأسنان.

خطر الإصابة بالعدوي

عندما يتشكل التجويف يكون خطر الإصابة بالعدوي أكبر بكثير حيث تدخل السموم وهى المنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائي للبكتيريا، إلى مجرى الدم وتشق طريقها إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن ن أن تؤدي صحة الفم السيئة إلى مشاكل مثل:

داء السكري

مرض قلبي

هشاشة العظام

التهاب المفاصل

أمراض الرئة

البدانة

التنمل

الشعور بالخدر الدائم في الشفتين أو اللسان مصدر قلق حقيقي في قلع ضرس العقل، و تختلف فرص حدوث تنمل بناءً على موضع السم، ويمكن أن يتراوح التنمل من خفيف إلى شديد.