انقلاب سيارة يستقلها أب وطفلاه داخل مصرف بدكرنس

شهد طريق دكرنس بالدقهلية، الخميس، انقلاب سيارة يستقلها 3 أشخاص داخل مصرف مواجه لعزبة ديرب بمركز دكرنس.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة داخل مصرف مواجهلعزبة ديرب، التابعة لمركز دكرنس، وكان يستقلها 3 أشخاص "أب وطفليه".

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بالمركز لمكان البلاغ، وجرى الدفع بعدد من المنقذين لانتشال الغرقى.

وأخرج رجال الإنقاذ النهري الطفلين ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن الأب، إضافة إلى شخص آخر سقط في المياه خلال محاولته إنقاذهم.

من جهته، أكد مصدر أمنى أن عملية البحث جارية لاستخراج الاب من المصرف من خلال الدفع بعدد من المنقذين وحرر عن الواقعة المحضر اللازم.