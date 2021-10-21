الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق «قلين - دسوق» بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق «قلين - دسوق»، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من إبراهيم عنتر أحمد، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصادق السيد أحمد، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد عبيد محمود خضر، 45 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من قرية دحرور التابعة لمركز دسوق، وحالتهم الصحية مستقرة.

إصابات متفرقة حادث انقلاب تروسيكل طريق قلين - دسوق كفر الشيخ

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وائل لطفي

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