الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«طاقة النواب»: مصر ستدخل عصر الطاقة الجديد من أوسع أبوابها

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال محمد الجبلاوي، وكيل طاقة البرلمان بمجلس النواب، إن مصر ستدخل عصر الطاقة من أوسع الأبواب خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبحت لاعبا بارزا في الطاقة بمنطقة شرق المتوسط، بسبب النقلة الهائلة في مشاريع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة التي وجه بها الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة.

وأشار وكيل طاقة النواب في بيان الخميس، إلى ما قاله رئيس الوزراء اليوناني بأن اتفاق الربط الكهربائى مع مصر بالغ الأهمية لأمن الطاقة فى أوروبا، وأن الاتفاق المبرم بين مصر واليونان لإنشاء كابل تحت سطح البحر يعد أول بنية تحتية من نوعها فى البحر المتوسط، وهو أمر بالغ الأهية لأمن الطاقة في أوروبا كلها، ويعود بالخير الوفير على مصر.

وأكد عضو النواب أن اتفاقات الطاقة المبرمة بين مصر اليونان وقبرص، ستشق الطاقة الكهربائية طريقها نحو أوروبا، بعد تحقيق اكتفاء ذاتي وتحقيق احتياطي ضخم من الكهرباء في مصر، وتنفيذ مشاريع عالية للربط الكهربائي مع دول الجوار.

وشدد الجبلاوي على أن ما حدث في مجال الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة معجزة بكل المقاييس، تحسب للرئيس السيسي، مؤكدًا أنه ثبت باليقين أن القيادة السياسية تعمل للأجيال التى ستتوارث الرخاء في هذه المشروعات العملاقة.

رئيس الوزراء البحر المتوسط مجلس النواب الطاقة الكهربائية الربط الكهربائي المشروعات العملاقة اليونان وقبرص النائب محمد احمد الجبلاوي

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