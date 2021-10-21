الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض جثة ضحية «ركنة السيارة» بكرداسة على الطب الشرعى

عرض الجثة
عرض الجثة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول وفاة شخص وإصابة ٢ آخرين في مشاجرة بسبب ركنة سيارة وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه.

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفي ومصابين بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "محمد ط" في العقد الرابع من عمره، وكذا العثور علي شقيق المتوفي ونجل شقيقه مصابين بجروح قطعية، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليهم "اثنين أشقاء ونجل أحدهما" طرف أول، وبين "أحد الأشخاص وأبنائه الثلاثة" طرف ثان لخلافات علي ركنة سيارة، وخلال ذلك تعدى أفراد الطرف الثاني علي أفراد الطرف الأول بالأسلحة البيضاء والعصا فنتج عن ذلك مقتل أحدهما وإصابة شقيقه ونجل شقيقه بجروح قطعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الأربعة واقتيادهم الي ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

النيابة العامة بشمال الجيزة وفاة شخص ركنة سيارة النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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