كيف تجعل طفلك مسؤولاً؟.. 10 طرق لتعليم العادات الحميدة لأبنائك

تلعب العادات الجيدة دورا أساسيا ومهما في تكوين شخصية الطفل، ويحاول الطفل محاكاة والديه وكبار السن الآخرين في الأسرة، لذلك يجب على الآباء تحتاج إلى ممارسة ما تعظ به، تصبح العادة طبيعة ثانية من خلال الممارسة المنتظمة.

ونرصد في السطور التالية وفقا لموقع "bonobology"، أفضل الطرق لغرس العادات الحسنة لدى طفلك.

1- حافظ على الأشياء إيجابية:

يعد تمتع الوالدين بالصفات والتصرفات والأخلاق الحميدة أمرًا ضروريًا للغاية، خلال السنوات الأولى لطفلك، لأن كل ما تعلمه له الآن سوف يترك علامة على نمط تفكيره.

2- كن واقعيا مع توقعاتك:

من أهم العوامل التي يجب تذكرها أثناء تربية طفلك هو الحفاظ على توقعات واقعية، لا بد أن يرتكب طفلك أخطاء في وقت ما، وتحتاج إلى التعامل معه بصبر ورشاقة.

3- تشجيع الترابط الأسري:

وقت الأسرة مهم للغاية بالنسبة للطفل الذي ينمو ويكبر عاما بعد عام، قدمه إلى مختلف أفراد عائلتك، اشرح له طبيعة علاقته بهم به وكيف يجب أن يعاملهم، بهذه الطريقة سيتعلم تقدير الأشخاص من حوله وكذلك تعلم أهمية الأسرة منذ البداية.

4- ضع قواعد قوية:

بصفتك أحد الوالدين، من المهم للغاية بالنسبة لك وضع القواعد لطفلك، خاصة بعد أن بدأ مدرسته، حان الوقت الآن لوضع جدول زمني روتيني لطفلك.

5- اجعله يفهم ويعرف الأفضل له:

ربما يكون أهم جانب في النمو هو جعل طفلك يأكل طعامًا صحيًا، تحتاج عادات الأطفال الجيدة دائمًا إلى البدء مبكرًا إذا أصر طفلك على الحصول على علبة نودلز من السوبر ماركت، فاطلب منه قراءة المكونات الموجودة على الملصق والتأكد مما إذا كانت مفيدة.

6- كافئ طفلك:

من الأفكار الرائعة أن تكافئ طفلك على سلوكه الجيد، سيبقيه هذا متحمسًا وسيساعده على التمسك بأفضل سلوك دائمًا.

7- وجبات العشاء العائلية:

العشاء العائلي طريقة ممتازة لغرس عادة الأكل الصحي لدى طفلك، إذا جلست الأسرة معًا لتناول العشاء، فمن غير المرجح أن يستهلك طفلك الأطعمة غير الصحية وسيكون على اتصال أكثر بالعائلة.

8- إظهار الاحترام:

احترام كبار السن أمر تريد أن يظهره ابنك كآداب سلوك، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل فقد حان الوقت الآن لتشجيعه على فعل الشيء نفسه.

9- كن مسؤولاً:

جعل طفلك مسؤولاً ليس بالأمر السهل، ولكن هناك بعض الطرق الجيدة التي تجعل طفلك يشعر بالمسؤولية، إذا كان طفلك كبيرًا بما يكفي ففكر في اقتنائه حيوانًا أليفًا، فهذا سيغرس الشعور بالمسؤولية في الطفل.

10- كن حازما:

قد يتم التعليق على طفلك في بعض الأحيان بسبب سلوكه غير اللائق وافتقاره إلى المسؤولية، في مثل هذه الأوقات، كن حازمًا وحاول أن تجعله يفهم لماذا لا يتصرف بهذه الطريقة وما يمكن أن تؤدي إليه أفعاله.