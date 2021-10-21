المجموعة الوطنية للسماع الديني تشارك في فعاليات الملتقى العالمي للتصوف بالمغرب

شاركت المجموعة الوطنية للسماع الديني والصوفي التابعة للطريقة القادرية البودشيشية، في فعاليات الملتقى العالمي الـ16 للتصوف بالمغرب، وذلك بتقديم عدة فقرات إنشادية على مدار 3 أيام متواصلة منذ إنطلاق فعاليات الملتقى الصوفى العالمى الذى تنظمه الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى.

وقال مولاي معاذ القادري رئيس المجموعة الوطنية للإنشاد والسماع، إن المجموعة تقوم بدور هام في فعاليات الملتقى العالمي للتصوف في دورته السادسة عشر، و تقدم العديد من المقطوعات الإنشادية المغربية والأندلسية التى تبين وتظهر الشوق والمحبة لسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع رئيس المجموعة الوطنية للإنشاد والسماع، أنه بفضل توجيهات الدكتور جمال القادري شيخ الطريقة البودشيشية، والدكتور منير القادرى رئيس مؤسسة الملتقى، نجحت المجموعة الوطنية في أن تصبح مجموعة إنشادية عابرة للقارات، فلم تتوقف المشاركات داخل المغرب فقط بل تعدتها وشاركت في العديد من الفعاليات في فرنسا وأسبانيا والسنغال وغيرها من الدول الأخرى، ونسأل الله أن يوفق القائمين على فعاليات الملتقى العالمى للتصوف لأنه نجاح ليس للطريقة البودشيشية فقط ولكنه نجاح لكل الزوايا الصوفية بالمغرب.

جدير بالذكر أن الملتقى العالمى للتصوف ينظم كل عام بالمملكة المغربية، تحت رعاية الملك محمد السادس، إيماناً منه بالدور الهام الذى يلعبه التصوف الإسلامى فى نشر قيم المحبة والسلام والمؤاخاة، وكذلك التصدى للتطرف بكافة أشكاله وأنواعه، وتبذل الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى مجهودات عظيمة من أجل خروج فعاليات هذا الملتقى في أحسن صورة.

وينظم الملتقى العالمي للتصوف هذا العام فى دورته السادسة عشر تحت عنوان "التصوف والقيم الإنسانية من المحلية إلى الكونية"،وتنظم جلسات وفعاليات الملتقى هذا العام عن بعد، باستخدام التكنولوجيا الحديثة عبر موقعي "فيسبوك" و"زووم".