«الترند» كلمة السر.. «المحلل الشرعي» يُكذب نفسه: لم أتزوج 33 مرة (فيديو)

حالة من الجدل أثارها محمد الملاح المعروف إعلاميًا بــ"المحلل الشرعي"، بعد تصريحاته المثيرة في إحدى البرامج التلفزيونية، ما جعله يتصدر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي.

التقى "الدستور" بــ"الملاح"، والذي نفى في بث مباشر، تصريحاته السابقة بأنه تزوج 33 مرة أثناء عمله كمحلل شرعي، وأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، لافتًا إلى أنه حصل على وعود عديدة من أجل الحديث في هذا الشأن إلا أنه لم يحدث شيء.

ولفت إلى أنه حصل على وعد بأنه سيكون أحد الوجوه الصاعدة بالتليفزيون مقابل الحديث في هذا الشأن، وهو ما جعله يقوم بذلك، وقرر أن ينفي كلامه حديثه عن المحلل الشرعي، بعدما وجد أنه لم يتحقق أي شيء مما وعد به، مشيرًا إلى أنه لن يتحدث باستفضاضة عن ما حدث سوى في حضور المحامي الخاص؛ حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

ونفى الزواج 33 مرة، لافتًا إلى أنه تم وعده بمبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه لتصدر الترند، وأنه لم يحصل على أى مبلغ مالي كما وعد.

ونوه بأنه خلال الفترة السابقة تلقى اتصال هاتفي من إعداد برنامج الإعلامي شريف عامر لعرض عليه الظهور إعلاميا والنقاش حول موضوع المحلل الشرعي وهو ما كان رفضه في البداية، ولكن تم إغراء بالمال وبالوعود بأنه سوف يكون نجم لامع بمجرد ظهور ما جعله يخضع لهم بالموافقة، وبمجرد ظهوره تم التشهير به والهجوم عليه، وبعد أن وجد أن لا حقيقة للوعود، ظهر من جديد لينفي كافة ما قاله من قبل، على حد قوله.

وكان قد ظهر محمد الملاح خلال الأشهر القليلة الماضية في إحدى البرامج التلفزيونية وفجر مفاجأه بشأن تصريحاته عن الزوج المحلل وأنه سبق له الزواج 33 مرة، مبررا ذلك بأن هناك العديد من الزيجاب تتعرض للفشل بسبب وصولها للطلاق أكثر من 3 مرات، وأنه يقوم بهذا العمل لوجه الله منذ عامين على الرغم من أنه متزوج.