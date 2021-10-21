الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

33 وفاة و3699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

إيطاليا
إيطاليا

سجلت إيطاليا 3699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 33 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و725 ألفا و887 إصابة، والوفيات إلى 131 ألفا و688 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 87 مليونا و667 ألفا و667 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية أندريا كوستا، الأربعاء، أن بلاده قد تبدأ قريبًا في تقديم جرعات ثالثة من لقاحات كورونا لقطاع أوسع من السكان.
ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن كوستا قوله "في الوقت الحالي، تقدم إيطاليا جرعات ثالثة للمعرضين للخطر سريريًا وللمسنين وللعاملين الصحيين، ونعتقد أنه مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل سنمضي قدما في توسيع نطاق الأشخاص الذين يجب أن يتلقوا الجرعة الثالثة، هذا هو الإطار الزمني الذي ندرسه".

 وأشار إلى أن جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة يجب أن تكون قادرة على العمل بنسبة 100% من طاقتها بحلول نهاية عام 2021.
وأعطت الحكومة الإيطالية فقط الإذن الكامل للنوادي الليلية الداخلية في إيطاليا لإعادة فتح هذا الشهر وما يصل إلى 50 % فقط من سعتها.

ويعتقد أنه من الممكن تلقيح 90% من السكان المؤهلين في غضون أسابيع، وبالتأكيد بحلول نهاية العام، وهذه نسبة تجعل إدارة الأمور أسهل وعلى البلاد أن تعود إلى طبيعتها الكاملة. 

إيطاليا كورونا جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 21-10-2021 فى البنوك المصرية

33 وفاة و3699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل منسق مكتب العلاقات الدولية بـ«بوردو» الفرنسية

مؤشر «نيكي» الياباني يهبط 2% بفعل المخاوف من «إيفرجراند» الصينية

محافظة الجيزة: غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية

5 ملفات ساخنة.. وكيل «مشروعات النواب» تكشف الخطة الرقابية للجنة خلال الانعقاد الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

القائمة المشتركة فى الكنيست الإسرائيلى: سنؤيد مشروع قانون يمنع نتنياهو من العودة للحكم

مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة

إضراب عام فى «أم الفحم» بإسرائيل بعد مقتل شابين خلال أقل من 24 ساعة