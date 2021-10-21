الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مسرحية «قاع» حول رحلة الحياة علة الأرض بلسيه الحرية

مسرحية قاع
مسرحية قاع

يستقبل مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، وحتي يوم 25 أكتوبر الجاري، العرض المسرحي "قاع"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وقد فاز العرض مؤخرا، بجائزتي أفضل ديكور للفنان وليد جابر، وأفضل إضاءة للفنان إبراهيم الفرن، وترشيح العرض لأفضل عرض مسرحي ثاني، وذلك بالدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الفرقة منذ إنشائها.

 

العرض المسرحي "قاع"، مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، من تأليف محمود محسن ــ كريوجراف محمد ميزو ــ ديكور وملابس وليد جابر ــ تأليف موسيقي محمد شحاتة ــ تصميم إضاءة إبراهيم الفرن ــ فيديو مابينج محمد المأموني ــ أشعار دكتور محمد مخيمر ــ تدفيق لغوي دكتور مدحت عيسى ــ مساعد مخرج محمود فيشر ــ المخرجان المنفذان محمد طوسون - أكرم نجيب ومن إخراج محمد مرسي.


وبحسب مخرج العمل محمد مرسي: تناقش مسرحية "قاع"، فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة علي الأرض، بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة علي الثروات من جانب آخر. بالإضافة إلي صراعه ضد شيطانه، معتمدا علي التنقل من بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك.

 

العرض المسرحي "قاع"، يضم العديد من العناصر الشبابية الموهوبة الحالمة، وهو ما يجعله فرصة لإخراج الكثير من الطاقات الفنية، قضيا مدة طويلة في التدريب علي التمثيل والغناء والاستعراضات، وهذا ما جعل العرض شاملا منضبطا كما يقال.

 

وبحسب الفنان علي عثمان: تبدأ مسرحية "قاع" بحوار طويل تجعل المشاهد يضيق ذرعا هو الآخر من هذا القاع، حتى شعر كل منهم برغبة في الخروج منه، الأمر الذي وفق فيه المخرج عندما استطاع ان يوصلنا الى هذا الشعور لنصبح جزءا من سكان القاع يبدأه برمي ورقة حوله لينظر إلى قلمه ويتحدث عن حالة الضياع وفقدان الاحساس بالزمن وعدم الاستقرار مستذكرا طفولته وحياته وأمه التي عجز عن استحضار ملامحها، تلك الأم التي ولدته، والأم الأرض والوطن، حتى أصبح غريبا يطفو على سطح مياه البحر الذي لا قرار له، حتى ذكر أن امه تنبأت له بأنه يموت غريبا، الأمر الذي لا يهمه كثيرا، لكنه يريد أن يموت انسانا في صراع ما بين الأنسنة أو تحوله إلى جنس آخر، مشبها حياته مع رفاقه بحياة الإنسان الأولى في بداية الخلق نظرا إلى مكوثه زمنا طويلا في القاع بعيدا عن التطور في الحياة ومخالطة المجتمع.

مسرحية قاع الوجود الإنساني رحلة الحياة علي الأرض مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري قطاع الإنتاج الثقافي

مواد متعلقة

بحضور مخرجه محمد الكسار.. سينما أوبرا دمنهور تعرض فيلم «التجربة»

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب بعد نقله إلى المستشفى

محافظة الجيزة: غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية

تفاصيل تعرض محمود الخطيب إلى أزمة صحية ونقله إلى المستشفى

تاج الدين: سنصل إلى تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام الجاري

جونسون يهدد مديرى «فيسبوك» و«تويتر» بعقوبات جنائية فى حملة ضد الكراهية

رويترز: الغارات الجوية الإثيوبية تهدف لإضعاف جبهة تيجراى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة

إضراب عام فى «أم الفحم» بإسرائيل بعد مقتل شابين خلال أقل من 24 ساعة

«الأسرى الفلسطينية»: أطباء إسرائيليون يُغذون أسيرًا مضربًا عن الطعام قسريًا