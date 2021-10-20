السبت.. حفل توقيع «ما لا يمكن إصلاحه» للكاتب هيثم الورداني

تطلق دار الكرمة للنشر والتوزيع حفل توقيع المجموعة القصصية "ما لا يمكن إصلاحه" للكاتب هيثم الورداني، والصادرة عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، ويناقشه الكاتب الفلسطيني مجد كيال، وذلك السبت في السادسة من مساء السبت المقبل عبر تطبيق "زووم".

عن المجموعة القصصية: "هناك أشياء تنتهي وتذوي، وتعطب وتعطل حياتنا ولا ننجح في إصلاحها مهما حاولنا، ربما يفتح لنا قبول هذا الفساد والانهيار طريقاً لرؤية الإمكانيات الغائبة، التي تتكشف واحدة إثر أخرى وراء هذا العطب، أو "ما لا يمكن إصلاحه".

هذه القصص الملهمة لهيثم الورداني تدور حول تلك الصدوع التي نحاول ترميمها، ونتشبث بها خوفاً مما لا نعرفه، وحول إنسان ذلك العالم الآفل، وشعوره بمركزيته، وعنفه حيال ذلك المجهول، وحيال كل ما يفلت من منطلق تلك المركزية.

حصدت المجموعة القصصية «ما لا يمكن إصلاحه» للكاتب هيثم الورداني، والصادر عن دار الكرمة، جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 عن فرع القصة القصيرة، جاء ذلك خلال حفل اختيار أفضل كتاب لعام 2020 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وهيثم الورداني كاتب ومترجم مصري. مجموعته القصصية ما لا يمكن إصلاحه التي صدرت حديثاً، حصلت على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2021 عن أفضل مجموعة قصصية. كما صدر له، مؤخراً، كتاب النوم، الذي يقدم بحثاً أدبياً حول جدل النوم واليقظة، والإمكانات الجمالية والسياسية والنظرية التي ينطوي عليها هذا الجدل.

ومجد كيال كاتب فلسطيني ولد في حيفا لعائلة مهجرة من قرية البروة روايته الأولى "مأساة السيّد مطر" (2016) حازت على جائزة القطّان للكاتب الشاب، وصدرت له المجموعة القصصيّة "الموت في حيفا" (2019)، كما كتب الألبوم الغنائي "أحلى من برلين" (2020) وينشر مقالات في "السفير العربي" ومواقع صحفيّة أخرى.